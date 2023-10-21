إستشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الإحتلال لمنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة - إستشهد 7 فلسطينيين على الأقل، مساء الجمعة في قصف لطيران الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن 4 أشخاص على الأقل استشهدوا، بينهم 3 أطفال في قصف استهدف منزلا شرقي مدينة /رفح/ جنوبي القطاع.

و أضافت أن 3 شهداء بينهم طفلة، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة /دير البلح/، بعد قصف منزل بمخيم /دير البلح/ في المدينة الواقعة وسط قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الغربية من حي /تل الهوا/، جنوب غربي مدينة غزة، في حين استهدف قصف لطائرات الاحتلال منازل في حي /الشيخ رضوان/ شرقي مدينة غزة، وشمال شرق بيت لاهيا. و طال القصف منازل في جنوب مدينة خان يونس، وأخرى في منطقة /الفالوجا/ في /جباليا/ شمالي القطاع.

و كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح.