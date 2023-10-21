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إستشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الإحتلال لمنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 09:58     الفئـة : دولــي
إستشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الإحتلال لمنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة - إستشهد 7 فلسطينيين على الأقل، مساء الجمعة في قصف لطيران الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن 4 أشخاص على الأقل استشهدوا، بينهم 3 أطفال في قصف استهدف منزلا شرقي مدينة /رفح/ جنوبي القطاع.

و أضافت أن 3 شهداء بينهم طفلة، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة /دير البلح/، بعد قصف منزل بمخيم /دير البلح/ في المدينة الواقعة وسط قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الغربية من حي /تل الهوا/، جنوب غربي مدينة غزة، في حين استهدف قصف لطائرات الاحتلال منازل في حي /الشيخ رضوان/ شرقي مدينة غزة، وشمال شرق بيت لاهيا.

و طال القصف منازل في جنوب مدينة خان يونس، وأخرى في منطقة /الفالوجا/ في /جباليا/ شمالي القطاع.

و كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح.

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 10:51
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إستشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الإحتلال لمنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 09:58     الفئـة : دولــي   شارك

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