المنظمة الدولية للهجرة تدعو لتوفير 69 مليون دولار للإستجابة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

و دعت المنظمة في بيان صدر عنها, يوم الجمعة, إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة, بعد أن أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم, وحرمانهم من الحصول على المواد الأساسية بما في ذلك الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.

و أشارت إلى أن تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة, والمناطق الحدودية للبنان أدى إلى نزوح داخلي لنحو 13 ألف شخص من جنوب لبنان.

كما دعت إلى الوقف الفوري للعنف المتصاعد ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتجنب وقوع كارثة أكبر.

و حملت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب, المجتمع الدولي "مسؤولية تأمين الوصول العاجل للمساعدات والعاملين الإنسانيين", مشيرة إلى أن المنظمة قامت بحشد فرقها في مصر ولبنان والأردن, وهي على استعداد لدعم الجهود الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة, والعمل بشكل وثيق مع الحكومات بشأن طلبات إجلاء رعايا البلدان الثالثة.