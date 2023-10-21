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الأونروا : لا يوجد حتى الآن موعد محدد لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 09:17     الفئـة : دولــي

 

نيويورك - شددت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على ضرورة عدم فرض الشروط على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة،مشيرة الى انه لا يوجد حتى الآن "موعد محدد" لإدخال الشاحنات المحملة بالإغاثة إلى القطاع عبر معبر رفح.

و جددت الرفاعي  في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة  المطالبة بهدنة إنسانية حتى يتمكن العاملون في المجال الإغاثي من الوصول إلى مختلف أنحاء قطاع غزة وليس فقط إلى جنوبه كما يتردد أحيانا مؤكدة أن هناك "حاجة ماسة وفورية" إلى إدخال المياه النظيفة إلى القطاع، بالإضافة إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه.

و تحدثت الناطقة باسم /الأونروا/ عن "مستوى الصدمة" الذي يعيشه من هم داخل الملاجئ التابعة للوكالة الأممية والتي تعرض بعضها للقصف، قائلة: "أن يتم تدمير هذه الملاجئ والمدنيون في داخلها فهو أمر غير مسبوق".

و كان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت وعلى نطاق واسع.

و قال غوتيريش، في تصريحات صحفية أمام معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة: "من الضروري للغاية حل أزمة وصول المساعدات لقطاع غزة، ولا يجب معاقبة الشعب الفلسطيني مرتين، مرة خلال العدوان عليه، والمرة الثانية من خلال منع المساعدات".

و تابع : "على هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالغذاء والدواء.

هي الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لسكان غزة نحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع".

و كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، من أن النظام الصحي في قطاع غزة "بلغ نقطة الانهيار"، مؤكدة توثيق 34 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في القطاع.

و مازال الكيان الصهيوني الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ14 على التوالي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

و كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح.

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الأونروا : لا يوجد حتى الآن موعد محدد لدخول المساعدات إلى قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 09:17     الفئـة : دولــي   شارك

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