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إعتقال 930 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الصهيوني

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 09:02     الفئـة : دولــي

 

رام الله (الضفة الغربية) - إعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني 930 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر الجاري.

و قال نادي الأسير الفلسطيني بيان اليوم الجمعة, إن : "الإحتلال شن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الليلة الماضية وفجر اليوم طالت 80 فلسطينيا على الأقل من بينهم نواب من المجلس التشريعي وأسرى سابقون و صحفيان, ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء العدوان الصهيوني, إلى 930 فلسطينيا.

و أوضح البيان أن, هذه الاعتقالات," تأتي في ظل العدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا ليس فقط بغزة, بل حتى بالضفة الغربية".

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية, والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي, وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

و زادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الصهيوني غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي, والذي خلف  4218 شهيدا, ونحو 13400 جريح, في الضفة و القطاع وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن  وزارة الصحة الفلسطينية.

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إعتقال 930 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الصهيوني
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 09:02     الفئـة : دولــي   شارك

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