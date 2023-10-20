"الإيسيسكو" و"الألكسو" تدينان استهداف الاحتلال للمواقع المدنية في غزة

وأكدت "الإيسيسكو" في بيان لها , تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني, في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة, الذي يعمد في إطار غطرسته المستمرة, إلى تدمير البنية الأساسية للتعليم والثقافة والصحة.

كما أدانت السلوك الهمجي الذي لم يراع به الاحتلال الصهيوني حرمة إنسانية ولا عهدا دوليا, حين أقدم على قصف المستشفى "المعمداني" بغزة, ما نجم عنه استشهاد وإصابة المئات, مكررا بذلك نهجه العدواني الذي بات سمة ملازمة لسلوكياته.

وأشارت, إلى أن استهداف المواقع المدنية, لا سيما المستشفيات, يجسد الأسوأ في ضروب العدوان ولهذا فإن تجريمه من قبل المواثيق الدولية جاء من القوة والوضوح, بما يلزم المجتمع الدولي مجابهة هذا التصرف بشتى السبل.

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وأكدت المنظمة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني واستعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتعزيز المؤسسات الفلسطينية والمساهمة في إعادة بناء ما تعرض للتدمير من المؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات وغيرها من حوامل الهوية الفلسطينية, التي يتعمد الاحتلال الصهيوني استهدافها باستمرار محاولا طمس الهوية الثقافية الفلسطينية.

بدورها, قالت منظمة "الألكسو" في بيان لها, أنها تابعت بألم وحسرة واستغراب الهجوم الهمجي الدامي الذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني على مستشفى "المعمداني" في غزة, دون مراعاة حقوق الأطفال والنساء والشيوخ العزل والمدنيين الأبرياء.

وأهابت المنظمة بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية وكل الفاعلين, من أجل التدخل السريع حفاظا على حقوق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى الذين طحنتهم آلة الحرب ودمرت مستشفياتهم ومدارسهم ومرافقها العامة, معربة عن أملها أن يصل أنين المرضى والمصابين والعالقين تحت الأنقاض, إلى عقلاء وشرفاء العالم حتى يغلبوا صوت الحكمة والضمير الإنساني ويهبوا لنصرة المظلوم.

وذكرت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحق أطفال فلسطين في التعليم والصحة والعيش الكريم والذي لن يتحقق في ظل الحرب الطاحنة والإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.