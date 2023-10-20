رابطة حماية السجناء الصحراويين تحذر من تدهور صحة الاسير المدني عبد المولى محمد الحافظ

وقالت الرابطة في بيان لها, أن الأسير المدني الصحراوي يتواجد ضمن مجموعة الصف الطلابي بالسجن المحلي بمدينة أسفي المغرب منذ 23 مارس 2023 في ظروف اعتقال متدهورة و صعبة حيث حرم من كافة الحقوق الأساسية و المشروعة المعترف بها دوليا ذات الصلة بحقوق السجناء و إعلان مانديلا.

وأبرزت الرابطة أنها توصلت يوم أمس الخميس, بافادة من شقيقة الأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ تروي من خلالها ما يتعرض له من تضييق و استهداف داخل السجن طيلة شهري سبتمبر وأكتوبر الجاري, رغم التعهدات السابقة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية المتعلقة بتحسين الظروف الإعتقالية التي يعاني منها.

وفي هذا الصدد أكدت عائلة الاسير للرابطة, أنه بعد الزيارة التي أجرتها الثلاثاء الماضي, أن عبد المولى محمد الحافظ يتواجد داخل زنزانة مكتظة بسجناء الحق العام رغم التأزم الحاد في حالته الصحية و رفض إدارة السجن تلبية مطالب هذا الأخير بنقله إلى المستشفى و توفير العلاج و الدواء اللازمين نتيجة ما يعاني منه من أمراض من قبيل تعفن على مستوى الصدر, وإرتفاع في درجة حرارة الجسم, والحمى و سعال متواصل بالاضافة الى معاناته من آلام على مستوى الرأس.

وأضافت عائلة الاسير, أن الزنزانة لا تتوفر على الشروط الصحية اللازمة في ظل انتشار الاوساخ, ضف على ذلك التغذية السيئة فضلا عن التضييق و التمييز العنصري إذ لا يسمح له بالإتصال الهاتفي سوى مرة واحدة في الأسبوع لمدة 10 دقائق و تحت المراقبة مع تشديد الحراسة خلال الزيارة العائلية.