فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدا و13400 جريح

رام الله (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 4218 شهيدا, ونحو 13400 جريح, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة, أن "أكثر من 4137 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة و81 في الضفة الغربية منذ العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الجاري".

وأوضحت أن "أكثر من 12 ألف مواطن جرحوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان, فيما بلغ عدد الجرحى في الضفة 1400".

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت باستشهاد 3866 فلسطينيا وإصابة نحو 13400 آخرين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ السابع أكتوبر الجاري.

وتتوالى التحذيرات من خطر "كارثة إنسانية" مضاعفة في غزة مع قطع الاحتلال الصهيوني إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية منذ نحو أسبوعين.