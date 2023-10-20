Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدا و13400 جريح

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 أكتوير 2023 19:00     الفئـة : دولــي
فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدا و13400 جريح

رام الله (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 4218 شهيدا, ونحو 13400 جريح, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).     

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة, أن "أكثر من 4137 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة و81 في الضفة الغربية منذ العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الجاري".

وأوضحت أن "أكثر من 12 ألف مواطن جرحوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان, فيما بلغ عدد الجرحى في الضفة 1400".

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت باستشهاد 3866 فلسطينيا وإصابة نحو 13400 آخرين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ السابع أكتوبر الجاري.

وتتوالى التحذيرات من خطر "كارثة إنسانية" مضاعفة في غزة مع قطع الاحتلال الصهيوني إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية منذ نحو أسبوعين.

كلـمات مفتـاحيــة :
فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدا و13400 جريح
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 أكتوير 2023 19:00     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.20

وزيرة الثقافة والفنون تعزي في وفاة الفنان شريف حماني

23.10.20

الألعاب العالمية للفنون القتالية- كاراتي دو: تتويج الجزائرية ابو ريش بالذهب و زميلتها…

23.10.20

"الإيسيسكو" و"الألكسو" تدينان استهداف الاحتلال للمواقع المدنية في غزة

23.10.20

رابطة حماية السجناء الصحراويين تحذر من تدهور صحة الاسير المدني عبد المولى محمد الحافظ

23.10.20

نشاط دبلوماسي صحراوي مكثف لنصرة القضية الصحراوية

23.10.20

كاراتي دو (الالعاب العالمية للفنون القتالية) :المصارعتان الجزائريتان سيليا و ابوريش في…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.19

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد بن حملة

23.10.19

المسيرات الحاشدة لنصرة فلسطين : لعقاب يثني على التغطية المهنية لوسائل الإعلام الجزائرية

23.10.19

السيد عطاف يبحث هاتفيا مع نظيره الايراني مستجدات القضية الفلسطينية

23.10.19

أعضاء مجلس الأمة يثمنون إنجازات رئيس الجمهورية

23.10.19

رؤساء المجموعات البرلمانية يثمنون التدابير الاجتماعية الواردة في بيان السياسة العامة…

23.10.19

الحكومة مجندة لاستكمال تجسيد الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية