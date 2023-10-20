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فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية إلى 3866 شهيدا و13400 جريح

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 أكتوير 2023 14:55     الفئـة : دولــي
فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية إلى 3866 شهيدا و13400 جريح

رام الله (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة, عن ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الصهيوني الشامل والمتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3866 شهيدا, فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة أن "أكثر من 3785 شهيدا, ارتقوا في قطاع غزة, و81 في الضفة الغربية, منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الجاري".

وأوضحت أن "أكثر من 12 ألف مواطن جرحوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان, فيما بلغ عدد الجرحى في الضفة 1400".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة موجة توتر عنيفة, بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة في ظل القصف الصهيوني المستمر بلا هوادة لليوم الرابع عشر على التوالي مخلفا آلاف الشهداء والجرحى وسط تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة مع قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية.

ولم يتلق قطاع غزة على مدى نحو أسبوعين, أي شحنات من الوقود أو الغذاء أو الماء والدواء في ظل شح حاد في تلك الإمدادات الأساسية داخل القطاع.

 

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فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية إلى 3866 شهيدا و13400 جريح
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 أكتوير 2023 14:55     الفئـة : دولــي   شارك

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