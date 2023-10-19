مثقفون غربيون يدينون جرائم المحتل الصهيوني في غزة وينددون بدعم حكوماتهم له

الجزائر - وجه الآلاف من المثقفين في الغرب, من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية, بين كتاب وشعراء وأكاديميين وممثلين وموسيقيين وصانعي أفلام وغيرهم, رسائل احتجاج مفتوحة منددة بجرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في قطاع غزة وبدعم حكوماتهم الغربية لها.

وفي هذا الإطار, وجه أكثر من 2000 مثقف ببريطانيا, بين كاتب وشاعر وممثل وموسيقي وصانع أفلام ومهندس وصحافي, رسالة مفتوحة بعنوان "فنانون من أجل فلسطين" اتهموا فيها حكومتهم بالخصوص ب "مساعدة وتحريض" الكيان الصهيوني على "ارتكاب جرائم حرب في غزة".

وجاء في الرسالة التي نشرتها شبكة "فنانون من أجل فلسطين بريطانيا", وهي شبكة بريطانية مدافعة عن حقوق الفلسطينيين في الحرية والمساواة والكرامة, "نحن نشهد جريمة وكارثة", بعد أن حول الكيان الصهيوني "جزءا كبيرا من قطاع غزة إلى أنقاض, وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني, وعلى حد تعبير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن شبح الموت يخيم على المنطقة".

وشجب الموقعون, وهم مثقفون بريطانيون وأيضا أمريكيون وأوروبيون, التحريض الذي تمارسه حكوماتهم الغربية ودعمها للكيان الصهيوني قائلين: "حكوماتنا لا تتسامح مع جرائم الحرب فحسب, بل تساعدها وتحرض عليها ..", مشددين أيضا في هذا السياق: "ندعم الحركة العالمية التي تقف ضد تدمير قطاع غزة والتهجير الجماعي للشعب الفلسطيني, نحن نطالب حكوماتنا أن تنهي دعمها السياسي والعسكري" للكيان الصهيوني و"نطالب بوقف حالي لإطلاق النار وفتح الحدود بقطاع غزة للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول ..".

ومن بين الموقعين على الرسالة, الممثلة العالمية تيلدا سوينتن وممثلون آخرون معروفون كتشارلز دانس وستيف كوغان وميريام مارغوليس وبيتر مولان, والمخرجين السينمائيين مايكل وينتربوتوم, ومايك لي, وآصف كاباديا, ومن الكتاب المسرحيين تانيكا غوبتا وآبي سبالن وغيلين سلوفو, ومن الفنانين روبرت ديل ناجا وتاي شاني وأوريت آشري ولاريسا سنسور وروزاليند ناشاشيبي وفلورنس بيك وجورجينا ستار.

وفي رسالة أخرى بعنوان "رسالة مفتوحة حول الوضع في فلسطين" بادرت بها المجلة الثقافية البريطانية الرائدة "لندن ريفيو أوف بوكس" وقعها 600 كاتب وفنان, دعا هؤلاء إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في فلسطين و"السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بدون عوائق".

وأضافت الرسالة "من خلال قطع إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه الحيوية, ومن خلال محاولة تهجير أكثر من مليون فلسطيني بالقوة من منازلهم, دون ضمان العودة, ومن خلال تنفيذ غارات جوية مستمرة ضد المدنيين, بما في ذلك أولئك الذين يحاولون الإخلاء" فإن الكيان الصهيوني "يرتكب جرائم خطيرة ضد الإنسانية (..) وحكوماتنا المتحالفة معه متواطئة في هذه الجرائم".

وأوضح الموقعون أن جماعات حقوق الإنسان "لطالما أدانت" الإحتلال الصهيوني لفلسطين و"المعاملة اللاإنسانية للفلسطينيين, ونظام الهيمنة العنصرية عليهم" من طرف الكيان الصهيوني, "لكننا نشهد الآن حالة طوارئ جديدة وأكثر خطورة", إذ حذرت الخبيرة بهيئة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز بأن تصرفات الكيان الحالية في غزة "تشكل شكلا من أشكال التطهير العرقي".

وفي الولايات المتحدة الأمريكية وقف العديد من المشاهير ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني, وقد كتب ممثل هوليود المعروف جون كوزاك في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه شارك في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في شيكاغو, معبرا عن حزنه الكبير للوضع الإنساني في قطاع غزة وتضامنه مع الفلسطينيين الذين يعيشون ب "منطقة جحيم".