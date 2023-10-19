فلسطين: 3859 شهيدا ونحو 13500 جريحا في عدوان الاحتلال الصهيوني الشامل على غزة والضفة

رام الله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, مساء اليوم الخميس, ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الصهيوني الشامل والمتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3859 شهيدا, فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13.500 جريح في حصيلة جديدة مؤقتة.

وأوضحت الوزارة, وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) , أن أكثر من 3785 شهيداً ارتقوا في القطاع, بينما سجل أكثر من 12 ألف جريح.

أما في الضفة الغربية، فارتقى 74 شهيدا, آخرهم خمسة شهداء في مخيم نور شمس بطولكرم, فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1300 جريح.

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وتواصل طائرات الاحتلال وزوارقه وبوارجه ومدفعيته قصفها لمنازل المواطنين والشقق السكنية في قطاع غزة لليوم الـ13 على التوالي, موقعة ضحايا في صفوف المدنيين, ودمارا مهولا في المنازل والممتلكات العامة والبنية التحتية.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 3569, منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية, في 7 أكتوبر الجاري, وأكثر من 13200جريح.