الخارجية الفلسطينية تدين الحرب المدمرة التي يشنها الإحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني

رام الله (فلسطين) - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الخميس، بأشد العبارات، الحرب المدمرة التي يشنها الإحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 13 يوما، والتي تحصد المزيد من الشهداء.

و نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بيانا للخارجية أكدت فيه, أن طائرات الاحتلال الحربية تقصف كل شيء وكل مكان في قطاع غزة بما في ذلك المدارس ومدارس /الأونروا/ والمستشفيات والمخابز والمنشآت والمصانع والمساجد والكنائس وسيارات الإسعاف والأراضي الزراعية والجامعات والكليات بما يعني أن قطاع غزة كاملا بما فيه أصبح هدفا للقصف والإبادة في جريمة تطهير عرقي متواصلة لم يسبق لها مثيل.

كما أدانت الوزارة ب"شدة" جرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية, التي أدت حتى الآن إلى استشهاد 69 مواطنا فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال ومئات الجرحى والإصابات والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح الاستعمار وتشديد الطوق والخناق على الضفة الغربية وتقطيع أوصالها وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين, في ظل التصعيد الحاصل في الاقتحامات والاعتقالات الجماعية والحصار والاجتياحات, كما يحصل حاليا في مخيم "نور شمس".

و حملت الخارجية الفلسطينية, الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائم التطهير العرقي في قطاع غزة وجرائمه في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية, كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن تخاذله في وضع حد لهذه الحرب المدمرة والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.