فلسطين : 3569 شهيدا في عدوان الإحتلال الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

رام الله (فلسطين المحتلة) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، عن إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3569 منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و نقلت (وفا) عن الوزارة, بأن جثامين 3500 شهيد فلسطيني وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان, فيما إرتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة الغربية إلى 69. و أضافت أن أكثر من 13 ألف مواطن فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة, فيما بلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1200.

و كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى إستشهاد 3540 فلسطيني و إصابة 13000 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية.

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و لليوم الثالث عشر على التوالي, يواصل الإحتلال شن غارات مكثفة على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع, ما أثار تحذيرات محلية و دولية من كارثة إنسانية مضاعفة, موازاة مع المداهمات والإعتقالات المكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.