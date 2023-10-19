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فلسطين : 3569 شهيدا في عدوان الإحتلال الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 12:16     الفئـة : دولــي
فلسطين : 3569 شهيدا في عدوان الإحتلال الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

رام الله (فلسطين المحتلة) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، عن إرتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3569 منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و نقلت (وفا) عن الوزارة, بأن جثامين 3500 شهيد فلسطيني وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان, فيما إرتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة الغربية إلى 69.

و أضافت أن أكثر من 13 ألف مواطن فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان في قطاع غزة, فيما بلغ عدد المصابين في الضفة نحو 1200.

و كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى إستشهاد 3540 فلسطيني و إصابة 13000 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية. 

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و لليوم الثالث عشر على التوالي, يواصل الإحتلال شن غارات مكثفة على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع, ما أثار تحذيرات محلية و دولية من كارثة إنسانية مضاعفة, موازاة مع المداهمات والإعتقالات المكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

آخر تعديل على الخميس, 19 أكتوير 2023 12:33
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فلسطين : 3569 شهيدا في عدوان الإحتلال الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 12:16     الفئـة : دولــي   شارك

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