تركيا : حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء فلسطين

أنقرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين إرتقوا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

و قال أردوغان : "تم إعلان الحداد الوطني في بلادنا لمدة ثلاثة أيام, احتراما لآلاف شهدائنا في فلسطين و معظمهم من الأطفال و المدنيين الأبرياء".

و قد نكست الأعلام في جميع الدوائر الرسمية, حسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

و بحسب الوكالة شمل تنكيس الأعلام كافة المباني الحكومية بجميع أنحاء البلاد, إضافة إلى كافة البعثات التركية والسفارات في الخارج.

و منذ 7 أكتوبر الجاري تشن قوات الاحتلال الصهيوني عدوانا على غزة خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين, كما تقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع, ما ينذر بكارثة إنسانية مضاعفة, بموازاة مداهمات واعتقالات صهيونية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.