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فلسطين : قوات الإحتلال تفرض طوقا عسكريا مشددا على مخيم "نور شمس" شرق طولكرم

  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 09:53     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - فرضت قوات الإحتلال الصهيوني، يوم الخميس، طوقا عسكريا مشددا على مخيم "نور شمس" شرق مدينة طولكرم، ومنعت التجول فيه ودفعت بآلياتها وجرافاتها عند مداخله ومحيطه، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و نقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن قوات احتلال كبيرة ترافقها جرافات عسكرية, اقتحمت المخيم من مختلف جهاته وانتشرت في شوارعه وأحيائه, خاصة في منطقة المحجر وجبل النصر, في الوقت الذي داهمت فيه عشرات منازل المواطنين الفلسطينيين وعاثت فيها دمارا وتخريبا واتخذت منها أماكن لقناصتها.

و أضافت ذات المصادر, أن جرافات الاحتلال قامت بتخريب مقاطع من الشارع الرئيس للمخيم المعروف بشارع "نابلس" وشارع "المقبرة" وصرح "الشهيد سيف أبو لبدة" عند مدخل المخيم والعديد من الشوارع المتفرعة بين المنازل.

كما حطمت قوات الاحتلال مركبات المواطنين الفلسطينيين المتوقفة أمام منازل أصحابها وعاثت خرابا في الممتلكات العامة والخاصة في شوارع المخيم وفجرت أسوار العديد منها وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم بالسواتر الترابية.

و نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند المفترقات الرئيسة للمدينة ومنعت حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم خاصة في شارع "شويكة" شمال طولكرم والحي الغربي وشارع "فرعون" جنوبا.

آخر تعديل على الخميس, 19 أكتوير 2023 10:28
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فلسطين : قوات الإحتلال تفرض طوقا عسكريا مشددا على مخيم "نور شمس" شرق طولكرم
  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 09:53     الفئـة : دولــي   شارك

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