الإحتلال الصهيوني يقصف محيط مستشفى القدس ومقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب غزة

و ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان نقلته (وفا)، أن طائرات الاحتلال الصهيوني يستهدف منذ أكثر من نصف ساعة و حتى الآن محيط مستشفى القدس، و مقر الجمعية الرئيسي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.
و أضافت الجمعية أن الاحتلال استهدف عدة مباني سكنية و شوارع رئيسية في محيط المكان.
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و أشار البيان وفق الوكالة إلى أن القصف الصهيوني أدى إلى تطاير الشظايا إلى داخل المبنى الذي يحوي نازحين يزيد عددهم عن 8000 شخص، إضافة إلى طاقم العمل في الجمعية.
و طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي، بضرورة توفير حماية عاجلة للمدنيين و الطواقم الطبية.