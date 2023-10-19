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الإحتلال الصهيوني يقصف محيط مستشفى القدس ومقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب غزة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 09:32     الفئـة : دولــي
الإحتلال الصهيوني يقصف محيط مستشفى القدس ومقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب غزة

غزة (فلسطين) - قصفت طائرات الإحتلال الصهيوني، مساء أمس الأربعاء، محيط مستشفى القدس، و مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة غزة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان نقلته (وفا)، أن طائرات الاحتلال الصهيوني يستهدف منذ أكثر من نصف ساعة و حتى الآن محيط مستشفى القدس، و مقر الجمعية الرئيسي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

و أضافت الجمعية أن الاحتلال استهدف عدة مباني سكنية و شوارع رئيسية في محيط  المكان.

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و أشار البيان وفق الوكالة إلى أن القصف الصهيوني أدى إلى تطاير الشظايا إلى داخل المبنى الذي يحوي نازحين يزيد عددهم عن 8000 شخص، إضافة إلى طاقم العمل في الجمعية.

و طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي، بضرورة توفير حماية عاجلة للمدنيين و الطواقم الطبية.

آخر تعديل على الخميس, 19 أكتوير 2023 10:28
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الإحتلال الصهيوني يقصف محيط مستشفى القدس ومقر الهلال الأحمر الفلسطيني غرب غزة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 09:32     الفئـة : دولــي   شارك

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