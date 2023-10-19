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مظاهرات في لشبونة تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 09:19     الفئـة : دولــي

لشبونة - نظم مئات الأشخاص مساء الأربعاء مظاهرات تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

و دعا المتظاهرون الى تحقيق السلام في الشرق الاوسط مرددين شعارات مثل "فلسطين الحرة "و "نعم للسلام لا للحرب".

كما حمل المتظاهرون العلم الفلسطيني و لافتات تطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة و حماية المدنيين الفلسطينيين من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقهم.

و قالت موظفة في القطاع العام آنا سوزا (47 عامام) وفق وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) "ما أريده فقط هو انتهاء الحرب".

و قال راوول رودريغيز (24 عاما) "لايمكنني الا أتأثر عندما أرى ما يحصل، مشددا على ضرورة" الاعتراف بحقوق الفلسطينيين".

و استشهد 3540 فلسطينيا و اصيب 13300 آخرين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية, حسب آخر حصيلة مؤقتة نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), امس الاربعاء, نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية.

و حسب الوزارة, فقد ارتفعت حصيلة شهداء غزة, إلى 3478 وأكثر من 12 ألف مصاب, فيما استشهد 62 في الضفة الغربية.

آخر تعديل على الخميس, 19 أكتوير 2023 10:29
كلـمات مفتـاحيــة :
مظاهرات في لشبونة تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 09:19     الفئـة : دولــي   شارك

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