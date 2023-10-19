و نقلت الوكالة عن مصادر طبية، بأنها انتشلت طفلا لم يتجاوز عمره الأسابيع أستشهد خلال قصف منزل في مخيم النصيرات على رؤوس ساكنيه.
و أضافت أن العشرات أصيبوا و مثلهم مازالوا تحت الانقاض.
إستشهاد طفل رضيع و إصابة آخرين في قصف صهيوني على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 09:10 الفئـة : دولــي
غزة (فلسطين) - إستشهد طفل رضيع فلسطيني و أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الإحتلال ليلة الأربعاء إلى الخميس منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الخميس.
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