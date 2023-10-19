إستشهاد طفل رضيع و إصابة آخرين في قصف صهيوني على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

و نقلت الوكالة عن مصادر طبية، بأنها انتشلت طفلا لم يتجاوز عمره الأسابيع أستشهد خلال قصف منزل في مخيم النصيرات على رؤوس ساكنيه.

و أضافت أن العشرات أصيبوا و مثلهم مازالوا تحت الانقاض.