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مظاهرات حاشدة في أثينا تنديدا بمجازر الإحتلال و تضامنا مع الشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 08:43     الفئـة : دولــي
مظاهرات حاشدة في أثينا تنديدا بمجازر الإحتلال و تضامنا مع الشعب الفلسطيني

أثينا - نظمت مظاهرات حاشدة بالعاصمة اليونانية، أثينا مساء أمس الأربعاء، منددة بالعدوان و المجازر التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة و تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

و أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ان المظاهرات انطلقت من أمام البرلمان اليوناني مرورا بالسفارة الأمريكية لإيصال رسالة رفض لمجازر الاحتلال الصهيوني بحق الابرياء العزل في قطاع غزة.

و أضافت أن المشاركين رفعوا الاعلام الفلسطينية، و رددوا شعارات منددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، و مناصرة للقضية الفلسطينية.

و أوضحت (وفا) أن سفير دولة فلسطين لدى اليونان، يوسف درخم، طالب في كلمة له خلال المظاهرات الحكومة اليونانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 و عاصمتها القدس و عودة اللاجئين.

و أكد ضرورة "اتخاذ المجتمع الدولي جميع الخطوات اللازمة لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الصهيوني للقوانين و الشرائع الدولية".

من جانبه أكد ممثل النقابات اليونانية، الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني حسب وفا.

آخر تعديل على الخميس, 19 أكتوير 2023 09:21
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مظاهرات حاشدة في أثينا تنديدا بمجازر الإحتلال و تضامنا مع الشعب الفلسطيني
  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 08:43     الفئـة : دولــي   شارك

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