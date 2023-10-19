مظاهرات حاشدة في أثينا تنديدا بمجازر الإحتلال و تضامنا مع الشعب الفلسطيني

و أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ان المظاهرات انطلقت من أمام البرلمان اليوناني مرورا بالسفارة الأمريكية لإيصال رسالة رفض لمجازر الاحتلال الصهيوني بحق الابرياء العزل في قطاع غزة.
و أضافت أن المشاركين رفعوا الاعلام الفلسطينية، و رددوا شعارات منددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، و مناصرة للقضية الفلسطينية.
و أوضحت (وفا) أن سفير دولة فلسطين لدى اليونان، يوسف درخم، طالب في كلمة له خلال المظاهرات الحكومة اليونانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 و عاصمتها القدس و عودة اللاجئين.
و أكد ضرورة "اتخاذ المجتمع الدولي جميع الخطوات اللازمة لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الصهيوني للقوانين و الشرائع الدولية".
من جانبه أكد ممثل النقابات اليونانية، الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني حسب وفا.