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الحكومة الصحراوية تدين هجوم الاحتلال الصهيوني على مستشفى في قطاع غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 17:10     الفئـة : دولــي
الحكومة الصحراوية تدين هجوم الاحتلال الصهيوني على مستشفى في قطاع غزة

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أدانت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو اليوم الأربعاء بأشد العبارات الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, والذي خلف أمس الثلاثاء حوالي ألف شهيد وجريح.

وقالت وكالة الانباء الصحراوية (واص) إن "حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو, وعلى إثر الوقائع الفظيعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق", تعربان عن "إدانتهما الشديدة لمجزرة (مستشفى) المعمداني, والتي راح ضحيتها قرابة الألف ما بين شهيد وجريح, بما فيهم الأطفال".

وناشدتا "أحرار العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني, ودعوة المنتظم الدولي والضمير العالمي لوضع حد للإنتهاك الفظيع لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة", يضيف ذات المصدر.

وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني غارات ليلة أمس الثلاثاء, استهدفت فيها المستشفى الاهلي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة, أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه بعد أن دمرت منازلهم وبحثا عن مكان آمن, مخلفة حوالي 500 شهيد و 600 جريح.

لترتفع الحصيلة المؤقتة للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 اكتوبر إلى 3300 شهيد وأكثر من 13000 جريح, وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية اليوم.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 17:13
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الحكومة الصحراوية تدين هجوم الاحتلال الصهيوني على مستشفى في قطاع غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 17:10     الفئـة : دولــي   شارك

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