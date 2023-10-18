إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 3300 شهيد وأكثر من 13000 مصاب

رام الله (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء, ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع أكتوبر الجاري, إلى 3300 شهيد وأكثر من 13000 جريح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة الفلسطينية, مي الكيلة , بمدينة رام الله, قالت فيه إن الأعداد تقريبية بسبب الوضع الكارثي بالقطاع جراء استمرار القصف.

و أفادت الكيلة بأن "عدد الشهداء في قطاع غزة يزيد عن 3300 فلسطيني, فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 13 ألف", واصفة الوضع في القطاع ب"الكارثي".

و تابعت: "هناك نقص حاد في الأدوية في قطاع غزة ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية".

و نددت بالقصف الصهيوني على المستشفى الأهلي "المعمداني" بغزة, مساء أمس الثلاثاء, والذي راح ضحيته أزيد من 500 شهيد, مطابة بمحاسبة الاحتلال.

و لليوم الثاني عشر يواصل الاحتلال شن غارات مكثفة على غزة, وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع, ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة, بموازاة مداهمات واعتقالات مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.