Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الإحتلال يحول غزة إلى جحيم تنفيذا لمخططاته الإستعمارية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:44     الفئـة : دولــي
الإحتلال يحول غزة إلى جحيم تنفيذا لمخططاته الإستعمارية

الجزائر- يعيش شعب غزة, أصعب أيامه تحت نيران الاحتلال, الذي ينفذ حرب إبادة بحقه وفيما يتطلع أبناء المدينة لقرارات توقف إطلاق النار وتمكن المساعدات من الدخول لإنقاذ ما يمكن انقاذه من الأرواح, يكثف الاحتلال الهمجي من ضرباته بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية, على غرار القصف الهمجي الذي تعرض له المستشفى الأهلي العربي "المعمداني", الذي ارتقى على إثره أكثر من 500 شهيد.

فللأسبوع الثاني على التوالي, يواصل أهالي غزة تقديم قوافل من الشهداء, يسقطون بالمئات تحت القصف منقطع النظير الذي ينفذه الاحتلال, فالوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع لا يمكن وصفه أو لا يمكن لعقل بشري أن يتصوره.

و بعد مرور اثني عشر يوما على بدء العدوان, يواصل العالم وقواه الكبرى عقد الاجتماعات, الواحد تلو الآخر, دون التوصل إلى حلول من شأنها وضع حد لجريمة الإبادة المرتكبة بحق شعب أعزل محاصر منذ سنوات وإلزام للكيان المحتل بوقف عدوانه, بل حتى دون الاكتراث لأصوات الآلاف من أحرار العالم الذين خرجوا عبر مختلف عواصم ومدن العالم لمطالبة بوقف هذا العدوان والتعبير عن غضبهم من انحياز بعض الدول إلى المحتل.

و بعد فشله أول أمس الاثنين في التوصل إلى توافق بشأن قرار تقدمت به روسيا من أجل وقف العدوان الصهيوني على القطاع, من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي مجددا اليوم, عقب الجريمة النكراء التي نفذها الاحتلال أمس الثلاثاء بقصفه مستشفى يعج بالمدنيين الأبرياء العزل, في محاولة لوضع حد لحمام الدم الذي يغرق فيه الغزاويون.

و عقب العدوان الصهيوني على المستشفى "المعمداني" بغزة , طالب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والتدخل بشكل عاجل وفوري لوقف إطلاق النار , وأكد أن مجلس الأمن لو تحمل مسؤوليته - في إشارة إلى فشل تبني مشروع القرار الروسي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة - لكان بالإمكان أن يكون المئات من الضحايا اليوم بين ذويهم أحياء بدلا أن يكونوا أشلاء مقطعة بفعل الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات الاحتلال.

و أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام لمدة 3 أيام, وقال أن ما جرى يعد "مجزرة بشعة لا يمكن السكوت عنها".

 

 قصف المستشفى "جريمة ضد الإنسانية وإرهاب منظم يستحق المساءلة والعقاب"

 

و أثار القصف على مستشفى "المعمدانية" , ردود فعل عربية ودولية واسعة, فإلى جانب التنديدات الواسعة ازاء جريمة الاحتلال بالمستشفى, من قبل العديد من رؤساء الدول ومسؤولين ومنظمات دولية واقليمية, خرجت مظاهرات غاضبة داخل فلسطين وعبر العالم للتنديد بما وصفوه بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية والإنسانية.

و في هذا الإطار أدان الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, الهجوم وشدد على أن المستشفيات وعمال الإغاثة تحت حماية القانون الدولي الإنساني.

بدوره, أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, القصف الصهيوني وقال "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".

من جانبه أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, حسين إبراهيم طه, بأشد العبارات "المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال بقصف المستشفى "المعمداني" في قطاع غزة", معتبرا ذلك "جريمة حرب ضد الإنسانية وإرهاب منظم يستحق المساءلة والعقاب".

و قد ولد العدوان الصهيوني المتواصل على غزة, أزمة انسانية خطيرة في ظل وضع , قالت عنه منظمة الصحة العالمية أنه "يخرج عن السيطرة".

و أمام هذا الوضع تعالت الأصوات بضرورة , فتح ممرات آمنة للإمدادات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة والوصول إلى الناس في الداخل أينما كانوا, علما أن أطنانا من المساعدات مكدسة وجاهزة لتلقي الضوء الأخضر للدخول إلى غزة من أي نقطة دخول محتملة, حسب ما أكده سامر عبد الجابر ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين.

و يؤكد الفلسطينيون أن ما يجري بغزة هو محاولة من الاحتلال, تكرار المشهد الذي عاشه الشعب الفلسطيني, صاحب الأرض,  في نكبة 1948, التي تعد أكبر عملية تهجير في تاريخ الإنسانية وظل يعاني منها لعقود.

ففي عام 1948,أجبرت قوات الاحتلال العائلات الفلسطينية على مغادرة منازلها نتيجة للمجازر التي ارتكبت ضدهم مما دفع بمئات الآلاف منهم على اللجوء إلى البلدان المجاورة أو المناطق الداخلية في وطنهم. نفس السيناريو يحاول الكيان الصهيوني تنفيذه عبر تهجير أهالي غزة نحو جنوب القطاع-وادي غزة.

غير أن مخططات الاحتلال,  تواجه صمودا أسطوريا من قبل الشعب الفلسطيني الذي يرفض المغادرة رغم المآسي وأيضا رفضا دوليا لمثل هذه  المخططات, مع التحذير من أي محاولة لتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 14:15
كلـمات مفتـاحيــة :
الإحتلال يحول غزة إلى جحيم تنفيذا لمخططاته الإستعمارية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:44     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.18

أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى تعميم الإصلاحات على مختلف القطاعات

23.10.18

عطاف يؤكد التزام الجزائر بمواصلة العمل للدفع بأهداف السلم والأمن دوليا وإقليميا

23.10.18

وسائل الإعلام العربية مدعوة للتوقف عن إعطاء منابر للصهاينة لتبرير مجازرهم

23.10.18

إختتام أشغال الدورة ال12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية بهانوي بتوقيع مذكرة تفاهم في…

23.10.18

إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 3300 شهيد وأكثر من 13000 مصاب

23.10.18

ملاكمة / البطولة العربية للأواسط : تأهل ثلاثة ملاكمين جزائريين الى الدور نصف النهائي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.16

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات…

23.10.16

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

23.10.16

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

23.10.16

اليوم الوطني للهجرة: رئيس الجمهورية يشيد بالروح الوطنية العالية للجزائريين بالمهجر

23.10.17

الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية يستقبل نائب وزير شؤون خارجية فنلندا

23.10.16

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا