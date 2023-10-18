الجيش الصحراوي يستهدف مواقع تخندق جنود الإحتلال المغربي بقطاع أوسرد

عطاف يتباحث مع نائب وزير خارجية نيجيريا العلاقات الثنائية ومستجدات الأزمة بالنيجر -

إستئناف أشغال الإجتماع الوزاري ال20 لدول إفريقيا وشمال أوروبا في جلسة مغلقة -

ندوة وطنية لتقييم الدخول المدرسي وضمان السير الحسن لتمدرس التلاميذ -

مجزرة مستشفى المعمداني جريمة لا مثيل لها وساعات قليلة قبل النفاذ الفعلي للأدوية -

الجزائر تشارك في الدورة ال56 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية -

العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تجاوز كل الخطوط الحمراء -

مجلس الأمن الدولي يعقد إجتماعا طارئا لبحث القصف الصهيوني لمستشفى بغزة -

مجلس الأمة : الأعضاء يواصلون مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة -

الصحة العالمية : الوضع في غزة يخرج عن السيطرة -

عطاف يستقبل نظيره البنيني -

رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل الأمم المتحدة والدول المساندة للكيان الصهيوني مسؤولية مجزرة -

الإتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه بعد قصف الإحتلال مستشفى المعمداني في غزة -

رئيس فلسطين يعلن تنكيس الأعلام والحداد العام على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني -

رئيس الجمهورية يقرر تأجيل زيارته إلى الجلفة بالنظر إلى التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة -

المجتمع الدولي يدين بشدة الهجوم الوحشي على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني -

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال مستشفى /المعمداني/ في غزة -

الرئاسة الفلسطينية : قصف مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال -

الذكرى ال62 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961: شاهد على كفاح الشعب الجزائري ذودا عن أرضه -

الجزائر تحيي اليوم الوطني للهجرة تخليدا لأرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بفرنسا -