الجيش الصحراوي يستهدف مواقع تخندق جنود الإحتلال المغربي بقطاع أوسرد

و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن البيان أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بقصف "عنيف ومركز" تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة كلب النص بقطاع أوسرد.
و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق على تمركزات قوات الاحتلال بقطاع أمكالا, مستهدفة منطقتي أمكلي الدشرة و أمكلي اتشاطارا, حسب ذات البيان.
و "تتوالى هجمات الجيش الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات" على طول الجدار الرملي, يضيف نفس المصدر.