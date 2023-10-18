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الجيش الصحراوي يستهدف مواقع تخندق جنود الإحتلال المغربي بقطاع أوسرد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:12     الفئـة : دولــي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مواقع قوات الإحتلال المغربي بقطاع أوسرد، مخلفة "خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، حسب ما ذكرته وزارة الدفاع الصحراوية مساء أمس الثلاثاء في بيانها العسكري رقم 896.

و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن البيان أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بقصف "عنيف ومركز" تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة كلب النص بقطاع أوسرد.

و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق على تمركزات قوات الاحتلال بقطاع أمكالا, مستهدفة منطقتي أمكلي الدشرة و أمكلي اتشاطارا, حسب ذات البيان.

و "تتوالى هجمات الجيش الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات" على طول الجدار الرملي, يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:29
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الجيش الصحراوي يستهدف مواقع تخندق جنود الإحتلال المغربي بقطاع أوسرد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 13:12     الفئـة : دولــي   شارك

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