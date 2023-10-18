مجلس الأمن الدولي يعقد إجتماعا طارئا لبحث القصف الصهيوني لمستشفى بغزة -

مجلس الأمة : الأعضاء يواصلون مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة -

الصحة العالمية : الوضع في غزة يخرج عن السيطرة -

عطاف يستقبل نظيره البنيني -

رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل الأمم المتحدة والدول المساندة للكيان الصهيوني مسؤولية مجزرة -

الإتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه بعد قصف الإحتلال مستشفى المعمداني في غزة -

رئيس فلسطين يعلن تنكيس الأعلام والحداد العام على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني -

رئيس الجمهورية يقرر تأجيل زيارته إلى الجلفة بالنظر إلى التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة -

المجتمع الدولي يدين بشدة الهجوم الوحشي على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني -

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال مستشفى /المعمداني/ في غزة -

الرئاسة الفلسطينية : قصف مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال -

الذكرى ال62 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961: شاهد على كفاح الشعب الجزائري ذودا عن أرضه -

الجزائر تحيي اليوم الوطني للهجرة تخليدا لأرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بفرنسا -

الجزائر تدين الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني -

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر1961 -

أحزاب سياسية ومنظمات تدعو إلى مسيرات شعبية الخميس المقبل دعما للشعب الفلسطيني -

فلسطين : ما بين 500 شهيد و جريح جراء قصف الاحتلال مستشفى في مدينة غزة -

اشغال عمومية: السيد رخروخ يتباحث مع المديرة التنفيذية لوكالة التنمية للإتحاد الإفريقي حول سبل تعزيز التعاون -

أعضاء مجلس الأمة يشيدون بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية -