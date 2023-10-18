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الصحة العالمية : الوضع في غزة "يخرج عن السيطرة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 10:52     الفئـة : دولــي
الصحة العالمية : الوضع في غزة &quot;يخرج عن السيطرة&quot;

غزة - قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، يوم الأربعاء، أن الوضع في غزة "يخرج عن السيطرة"، مؤكدا على الحاجة لإيجاد سبيل فوري لبدء توصيل المساعدات للقطاع.

و كتب غيبرييسوس على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "نفقد أرواحا في كل ثانية ننتظرها لوصول مساعدات طبية لغزة وإمدادات المنظمة للمدينة عالقة على الحدود منذ 4 أيام".

و كانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت مرارا على الحاجة الملحة لفتح ممر إنساني إلى غزة لإدخال الإمدادات الطبية, في ضوء تواصل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة المحاصر.

و كان الاحتلال الصهيوني الهمجي قد قصف ليلة أمس الثلاثاء محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة, ما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني, في حصيلة مؤهلة للارتفاع.

و يرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا بشأن هذه المجزرة التي ارتكبتها الاحتلال في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة والتي تضاف إلى السجل الإجرامي للكيان الصهيوني.

و كان مجلس الأمن الدولي قد فشل أول أمس الاثنين في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 10:58
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الصحة العالمية : الوضع في غزة "يخرج عن السيطرة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 10:52     الفئـة : دولــي   شارك

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