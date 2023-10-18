الصحة العالمية : الوضع في غزة "يخرج عن السيطرة"

و كتب غيبرييسوس على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "نفقد أرواحا في كل ثانية ننتظرها لوصول مساعدات طبية لغزة وإمدادات المنظمة للمدينة عالقة على الحدود منذ 4 أيام".
و كانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت مرارا على الحاجة الملحة لفتح ممر إنساني إلى غزة لإدخال الإمدادات الطبية, في ضوء تواصل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة المحاصر.
و كان الاحتلال الصهيوني الهمجي قد قصف ليلة أمس الثلاثاء محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة, ما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني, في حصيلة مؤهلة للارتفاع.
و يرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا بشأن هذه المجزرة التي ارتكبتها الاحتلال في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة والتي تضاف إلى السجل الإجرامي للكيان الصهيوني.
و كان مجلس الأمن الدولي قد فشل أول أمس الاثنين في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.