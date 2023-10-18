برنامج الأغذية العالمي يؤكد ضرورة فتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

و قال سامر عبد الجابر، ممثل البرنامج في فلسطين "لدى برنامج الأغذية العالمي أطنان من المواد الغذائية القادمة من الطائرات والشاحنات من جميع أنحاء المنطقة مكدسة وجاهزة لتلقي الضوء الأخضر للدخول إلى غزة من أي نقطة دخول محتملة. نحن بحاجة إلى دخول غزة وإلى أن نكون قادرين على الوصول إلى الناس في الداخل أينما كانوا".

و أوضح البرنامج أنه يخطط لتوفير شريان حياة غذائي حيوي لنحو 805 آلاف شخص في غزة والضفة الغربية، والذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والمياه والإمدادات الأساسية التي تنفد بسرعة.

و أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه بحاجة إلى مبلغ فوري قدره 74 مليون دولار للأشهر الثلاثة المقبلة بهدف تقديم هذه المساعدة الطارئة، منبها إلى أن المخزونات الحالية من السلع الغذائية الأساسية تكفي لمدة أسبوعين تقريبا.