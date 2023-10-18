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مستمرون في النضال ضد العدوان الصهيوني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:55     الفئـة : دولــي
مستمرون في النضال ضد العدوان الصهيوني

تونس- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مواصلة مسيرة النضال ضد العدوان الصهيوني حتى تستعيد فلسطين إستقلالها كاملا وتكون عاصمتها القدس.

و قال الرئيس التونسي خلال اجتماعه الطارئ مع المجلس الأمني القومي التونسي امس الثلاثاء " إن الأمة العربية بأكملها تؤيد وتناصر القضية الفلسطينية وتعمل على حلها، مضيفا أنه لا وقت للشجب والتنديد".

و طالب المجتمع الدولي بوضع حد للعدوان الصهيوني وتطبيق القوانين الدولية واضعا المسئولية على عاتقهم  خاصة في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي استهدفت الأطفال في البيوت والمستشفيات ومحاولات التهجير. 

و دعا الرئيس التونسي جميع شعوب العالم أن تتحد لوقف هذه المذابح ومساعدة الشعب الفلسطيني على استرجاع حقه المسلوب وتحرير أرضه.

و أشار إلى أنه من حق الشعب التونسي أن يعبر عن موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني دون المساس بأمن وسلامة أحد.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 10:10
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مستمرون في النضال ضد العدوان الصهيوني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:55     الفئـة : دولــي   شارك

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