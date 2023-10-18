مستمرون في النضال ضد العدوان الصهيوني

و قال الرئيس التونسي خلال اجتماعه الطارئ مع المجلس الأمني القومي التونسي امس الثلاثاء " إن الأمة العربية بأكملها تؤيد وتناصر القضية الفلسطينية وتعمل على حلها، مضيفا أنه لا وقت للشجب والتنديد".

و طالب المجتمع الدولي بوضع حد للعدوان الصهيوني وتطبيق القوانين الدولية واضعا المسئولية على عاتقهم خاصة في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي استهدفت الأطفال في البيوت والمستشفيات ومحاولات التهجير.

و دعا الرئيس التونسي جميع شعوب العالم أن تتحد لوقف هذه المذابح ومساعدة الشعب الفلسطيني على استرجاع حقه المسلوب وتحرير أرضه.