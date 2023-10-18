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الإتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه بعد قصف الإحتلال مستشفى المعمداني في غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:49     الفئـة : دولــي

بروكسل - أعرب جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الإتحاد الأوروبي، عن أسفه، عقب قصف الإحتلال الصهيوني مستشفى المعمداني في قطاع غزة ما أدى إلى إستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

و كتب بوريل على حسابه بموقع "إكس" إن "المدنيين الأبرياء يدفعون مرة أخرى الثمن الباهظ".

و من جانبه قال شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، إن استهداف المنشآت المدنية ينتهك القانون الدولي، وأوضح ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي:" لقد حصلنا على هذه المعلومات عندما كنا معا خلال هذا الاجتماع الافتراضي مع القادة، يبدو أنه تم تأكيده والهجوم على منشأة مدنية لا يتماشى مع القانون الدولي".

و كان 500 مواطن فلسطيني قد استشهدوا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال الصهيوني المستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا للمستشفى بعد تدمير منازلهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 10:27
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الإتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه بعد قصف الإحتلال مستشفى المعمداني في غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:49     الفئـة : دولــي   شارك

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