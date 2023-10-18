الإتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه بعد قصف الإحتلال مستشفى المعمداني في غزة

و كتب بوريل على حسابه بموقع "إكس" إن "المدنيين الأبرياء يدفعون مرة أخرى الثمن الباهظ".
و من جانبه قال شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، إن استهداف المنشآت المدنية ينتهك القانون الدولي، وأوضح ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي:" لقد حصلنا على هذه المعلومات عندما كنا معا خلال هذا الاجتماع الافتراضي مع القادة، يبدو أنه تم تأكيده والهجوم على منشأة مدنية لا يتماشى مع القانون الدولي".
و كان 500 مواطن فلسطيني قد استشهدوا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح جراء قصف الاحتلال الصهيوني المستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا للمستشفى بعد تدمير منازلهم.