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مظاهرات حاشدة في مدن كندية إحتجاجا على جريمة مستشفى "المعمداني" بغزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:46     الفئـة : دولــي

أوتاوا - تظاهر المئات مساء الثلاثاء أمام القنصلية الصهيونية في مدينة تورونتو الكندية إحتجاجا على قصف القوات الصهيونية للمستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة، و الذي خلف مئات القتلى.

و كان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أعلن أن غارة الإحتلال التي شنتها طائراته على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الضحايا الأبرياء.

و تسببت الجريمة في موجات من الغضب داخل كندا، حيث الجاليات العربية الضخمة، وانطلقت ثلاث مظاهرات في مدن تورونتو ومونتريال ومسيساجا.

و شوهدت تمركزات أمنية كبيرة وعير مسبوقة حول القنصلية الصهيونية في تورونتو، وتم وضع حواجز لمنع المتظاهرين من الوصول للقنصلية.

أما في مونتريال فد خرج الالاف في مسيرة حاشدة للتنديد بالجريمة البشعة في قطاع غزة.

و طالب المتظاهرون بمحاسبة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 11:14
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مظاهرات حاشدة في مدن كندية إحتجاجا على جريمة مستشفى "المعمداني" بغزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:46     الفئـة : دولــي   شارك

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