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عشرات الشهداء الفلسطينيين في قصف جديد صهيوني على معظم أنحاء قطاع غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:36     الفئـة : دولــي

 

غزة - أعلنت مصادر طبية ومحلية فلسطينية استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا، فجر يوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري صهيوني، شمل جميع مناطق قطاع غزة.

و أوضحت المصادر أن نحو 30 فلسطينيا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد فلسطينيان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

و أضافت المصادر أن شهيدين على الأقل ارتقيا في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

و طال القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف محافظة شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني الذي ارتكب فيه الاحتلال الصهيوني جريمة أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

كما طال القصف منازل المواطنين الفلسطينيين في محافظات جنوب القطاع، رفح وخان يونس، موقعا عدة إصابات.

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عشرات الشهداء الفلسطينيين في قصف جديد صهيوني على معظم أنحاء قطاع غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:36     الفئـة : دولــي   شارك

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