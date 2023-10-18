Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس الموريتاني : نتألم لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وحصار وتشريد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:29     الفئـة : دولــي

نواكشوط - أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إنه يتألم ككل الموريتانيين لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من قتل وحصار وتشريد.

و شدد الرئيس الموريتاني - وفقا لما أوردته الرئاسة الموريتانية امس الثلاثاء على أنه إذا لم يتدارك عقلاء العالم وأصحاب الضمائر الحية، ما يحدث من فظائع في فلسطين فستكون جريمة امس اخر مسمار يدق في الثقة بالعدالة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

و في السياق ذاته، أعلنت الحكومة الموريتانية الحداد ثلاثة أيام على أرواح الشهداء في الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة.

و أكدت الحكومة الموريتانية - في بيان - أنه وعلى إثر الجريمة البشعة والمجزرة المهولة التي ارتكبتها الة الحرب الصهيونية مساء امس بقصفها مستشفى المعمداني في غزة فقد تقرر إعلان الحداد الوطني على أرواح شهداء هذه المجزرة الأليمة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

و أكدت الحكومة الموريتانية إدانتها واستنكارها للجريمة البشعة والمجزرة المهولة التي ارتكبتها الة الحرب الصهيونية هذا المساء بقصفها لمستشفى المعمداني في غزة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من النساء والأطفال والمدنيين العزل.

و طالبت الحكومة الموريتانية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وفرض الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية العاجلة له.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:32
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس الموريتاني : نتألم لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وحصار وتشريد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:29     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.18

عطاف يستقبل نظيره البنيني

23.10.18

برنامج الأغذية العالمي يؤكد ضرورة فتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

23.10.18

مستمرون في النضال ضد العدوان الصهيوني

23.10.18

رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل الأمم المتحدة والدول المساندة للكيان الصهيوني مسؤولية مجزرة

23.10.18

إضراب شامل في الضفة الغربية تنديداً بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

23.10.18

الإتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه بعد قصف الإحتلال مستشفى المعمداني في غزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.16

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات…

23.10.16

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

23.10.16

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

23.10.16

اليوم الوطني للهجرة: رئيس الجمهورية يشيد بالروح الوطنية العالية للجزائريين بالمهجر

23.10.16

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا

23.10.16

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة