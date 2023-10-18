الكويت تدين وتستنكر قصف الإحتلال الإسرائيلي الوحشي لمستشفى "المعمداني" بغزة

و أكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان مساء امس الثلاثاء، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

و دعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاّ إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.