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الكويت تدين وتستنكر قصف الإحتلال الإسرائيلي الوحشي لمستشفى "المعمداني" بغزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:25     الفئـة : دولــي

 

الكويت - أعربت الكويت عن إدانتها و إستهجانها الشديدين لقصف الإحتلال الصهيوني الوحشي لمستشفى "المعمداني" في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

و أكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان مساء امس الثلاثاء، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

و دعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللاّ إنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.

و جددت وزارة الخارجية الكويتية التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكافة الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، وتدعو لوقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.

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الكويت تدين وتستنكر قصف الإحتلال الإسرائيلي الوحشي لمستشفى "المعمداني" بغزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:25     الفئـة : دولــي   شارك

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