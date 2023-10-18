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البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف المجازر الإسرائيلية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:19     الفئـة : دولــي

القاهرة - إستنكر البرلمان العربي الثلاثاء المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالإحتلال الصهيوني بحق أهل قطاع غزة، منذ اليوم الأول للتصعيد، و أخرها المجزرة الأكثر دموية وبشاعة والتي إرتكبها مساء أمس بإستهداف المستشفى الأهلي المعمداني، وراح ضحيتها مئات الشهداء و الجرحى في مشاهد بشعة يندى لها الجبين لجثث أطفال مقطعة أشلاء، وجثث متفحمة لنساء وشيوخ وشباب، معتبرا ذلك إبادة جماعية وجرائم حرب، ووصمة عار على جبين الدول الكبرى الداعمة لهذه الجريمة.

و اعتبر البرلمان العربي في بيان صحفي صدر امس أن قصف واستهداف المستشفيات، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، لأبسط قيم الإنسانية، مطالبا بمحاكمة قادة القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجازر التي ترتكب بحقهم.

و طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر الوحشية والدموية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ودعا الدول الداعمة للقوة القائمة بالاحتلال بالعدول عن انحيازها لها، وتحكيم صوت الضمير الإنساني، وأن يلتفتوا لما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية، والوقوف معهم في حصارهم وتجويعهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:22
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البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف المجازر الإسرائيلية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:19     الفئـة : دولــي   شارك

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