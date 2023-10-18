إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة مع الإحتلال بالقدس المحتلة والضفة الغربية

و أفادت مصادر محلية بأن مواجهات عنيفة اندلعت في مختلف أحياء القدس مع جنود الاحتلال، استنكارا لمجازر الاحتلال في قطاع غزة وآخرها قصف المستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع في حي وادي الجوز وبلدة سلوان.
كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال بالقرب من حاجز /قلنديا/ شمالي مدينة القدس المحتلة بعد أن قمعت قواته مسيرة شعبية غاضبة انطلقت باتجاه الحاجز، رفضا لجرائم الاحتلال في قطاع غزة.
و أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الصدر خلال مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص صوب المواطنين في مدينة /يطا/ بالضفة الغربية المحتلة، وأصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات في مدينة الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع.
و في بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني لمسيرة خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال وآخرها المجزرة في المستشفى /المعمداني/، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المشاركين بالمسيرة.
و كان 500 مواطن فلسطيني قد استشهدوا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني المستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا للمستشفى بعد تدمير منازلهم.
و يتواصل عدوان الاحتلال الصهيوني الواسع وغير المسبوق على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الحادي عشر على التوالي، باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال التي تستهدف المنازل والبنايات السكنية والمستشفيات والمساجد، مخلفا مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف العنيف المتواصل على عدد من المناطق في قطاع غزة منذ صباح امس لخطورة الأوضاع الميدانية.