Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة مع الإحتلال بالقدس المحتلة والضفة الغربية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 08:18     الفئـة : دولــي

القدس المحتلة - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والإختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة، مساء أمس الثلاثاء مع قوات الإحتلال الصهيوني في القدس المحتلة و عدد من مدن ومخيمات الضفة الغربية التي شهدت مسيرات شعبية منددة بمجاز الإحتلال في قطاع غزة.

و أفادت مصادر محلية بأن مواجهات عنيفة اندلعت في مختلف أحياء القدس مع جنود الاحتلال، استنكارا لمجازر الاحتلال في قطاع غزة وآخرها قصف المستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع في حي وادي الجوز وبلدة سلوان.

كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال بالقرب من حاجز /قلنديا/ شمالي مدينة القدس المحتلة بعد أن قمعت قواته مسيرة شعبية غاضبة انطلقت باتجاه الحاجز، رفضا لجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

و أصيب شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الصدر خلال مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص صوب المواطنين في مدينة /يطا/ بالضفة الغربية المحتلة، وأصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات في مدينة الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع.

و في بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني لمسيرة خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال وآخرها المجزرة في المستشفى /المعمداني/، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المشاركين بالمسيرة.

و كان 500 مواطن فلسطيني قد استشهدوا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني المستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا للمستشفى بعد تدمير منازلهم.

و يتواصل عدوان الاحتلال الصهيوني الواسع وغير المسبوق على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الحادي عشر على التوالي، باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال التي تستهدف المنازل والبنايات السكنية والمستشفيات والمساجد، مخلفا مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف العنيف المتواصل على عدد من المناطق في قطاع غزة منذ صباح امس لخطورة الأوضاع الميدانية.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 09:08
كلـمات مفتـاحيــة :
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة مع الإحتلال بالقدس المحتلة والضفة الغربية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 08:18     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.18

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة مع الإحتلال بالقدس المحتلة والضفة الغربية

23.10.18

رئيس الجمهورية يقرر تأجيل زيارته إلى الجلفة بالنظر إلى التطورات الأخيرة بالأراضي…

23.10.18

المجتمع الدولي يدين بشدة الهجوم الوحشي على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال…

23.10.17

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال مستشفى /المعمداني/ في غزة

23.10.17

الرئاسة الفلسطينية : قصف مستشفى "المعمداني" جريمة إبادة جماعية تضاف الى سلسلة جرائم…

23.10.17

الذكرى ال62 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961: شاهد على كفاح الشعب الجزائري ذودا عن أرضه

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.16

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات…

23.10.16

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

23.10.16

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

23.10.16

اليوم الوطني للهجرة: رئيس الجمهورية يشيد بالروح الوطنية العالية للجزائريين بالمهجر

23.10.16

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا

23.10.16

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة