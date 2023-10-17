المجتمع الدولي يدين بشدة الهجوم الوحشي على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني

الجزائر- شهد القصف الوحشي الذي نفده الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء على مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة, والذي أدى لاستشهاد وإصابة 500 مواطن فلسطيني حسب ما ذكرت مصادر طبية ادانة عربية ودولية واسعة والذي اعتبرته" ابادة في حق الشعب الفلسطيني الاعزل".

فقد ادانت الجزائر في بيان لرئاسة الجمهورية بشدة الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال مناشدة المجتمع الدولي و المنظمات الانسانية و الضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الاعمال الهمجية التي تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي الانساني و ابسط القيم الانسانية.

من جهته ادان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "بشدة" الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة, موضحا ان سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة, مؤكدا أن ادارة الاحتلال لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها.

كما أدانت جامعة الدول العربية القصف الصهيوني لمستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في مدينة غزة وتساءل أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة في تصريح له "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد " مضيفا أن "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.. لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورا".

كندا من جهتها اعتبرت على لسان رئيس وزراءها جاستن ترودو إن قصف الكيان الصهيوني لمستشفى في غزة "مروع وغير مقبول على الإطلاق".

وعلى اثر هذا القصف الوحشي شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني على خلفية المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي الصهيوني في قطاع غزة بقصفه م ستشفى وقتله مئات المدنيين العزل.

وقرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي كان من المقرر أن تجمع الملك الأردني عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي، في عمان اليوم الأربعاء.

وقال أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، في تصريحات تلفزيونية لقناة /المملكة الأردنية مساء امس إن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عمّان يوم غد الأربعاء لن تتم، والقمة الرباعية التي كانت ستعقد في عمان، لن تعقد الآن".

وكان من المقرر عقد قمة رباعية، اليوم في عمان، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.