Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجتمع الدولي يدين بشدة الهجوم الوحشي على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 00:21     الفئـة : دولــي
المجتمع الدولي يدين بشدة الهجوم الوحشي على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني

الجزائر- شهد القصف الوحشي الذي نفده الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء على مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة,  والذي أدى لاستشهاد وإصابة 500 مواطن فلسطيني حسب ما ذكرت مصادر طبية ادانة عربية ودولية واسعة والذي اعتبرته" ابادة في حق الشعب الفلسطيني الاعزل".

فقد ادانت الجزائر في بيان لرئاسة  الجمهورية  بشدة الهجوم المتعمد على  مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال مناشدة المجتمع الدولي و المنظمات الانسانية و الضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الاعمال الهمجية التي  تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي الانساني و ابسط القيم الانسانية.

من جهته  ادان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "بشدة" الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة, موضحا  ان سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة, مؤكدا أن ادارة الاحتلال لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها.

كما أدانت جامعة الدول العربية القصف الصهيوني لمستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في مدينة غزة  وتساءل أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة  في تصريح له  "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد " مضيفا أن "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.. لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورا".

كندا من جهتها اعتبرت على لسان رئيس وزراءها جاستن ترودو  إن قصف الكيان الصهيوني لمستشفى في غزة "مروع وغير مقبول على الإطلاق".

وعلى اثر هذا القصف الوحشي شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء  مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني على خلفية المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي الصهيوني في قطاع غزة بقصفه م ستشفى وقتله مئات المدنيين العزل.

وقرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي كان من المقرر أن تجمع الملك الأردني عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي، في عمان اليوم الأربعاء.

وقال أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، في تصريحات تلفزيونية لقناة /المملكة الأردنية  مساء امس  إن "زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عمّان يوم غد الأربعاء لن تتم، والقمة الرباعية التي كانت ستعقد في عمان، لن تعقد الآن".

وكان من المقرر عقد قمة رباعية، اليوم في عمان، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

 

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 18 أكتوير 2023 00:35
كلـمات مفتـاحيــة :
المجتمع الدولي يدين بشدة الهجوم الوحشي على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 أكتوير 2023 00:21     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.18

رئيس الجمهورية يقرر تأجيل زيارته إلى الجلفة بالنظر إلى التطورات الأخيرة بالأراضي…

23.10.18

المجتمع الدولي يدين بشدة الهجوم الوحشي على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال…

23.10.17

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال مستشفى /المعمداني/ في غزة

23.10.17

الرئاسة الفلسطينية : قصف مستشفى "المعمداني" جريمة إبادة جماعية تضاف الى سلسلة جرائم…

23.10.17

الذكرى ال62 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961: شاهد على كفاح الشعب الجزائري ذودا عن أرضه

23.10.17

الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية يستقبل نائب وزير شؤون خارجية فنلندا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.16

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات…

23.10.16

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

23.10.16

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

23.10.16

اليوم الوطني للهجرة: رئيس الجمهورية يشيد بالروح الوطنية العالية للجزائريين بالمهجر

23.10.16

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا

23.10.16

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة