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الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال مستشفى /المعمداني/ في غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 23:25     الفئـة : دولــي
الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال مستشفى /المعمداني/ في غزة

القاهرة -أدانت جامعة الدول العربية القصف الصهيوني لمستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وتساءل أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة، في تصريح اليوم الثلاثاء  "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟" مضيفا أن "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.. لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورا".

و كان 500 مواطن فلسطيني قد استشهدوا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني المستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا للمستشفى بعد تدمير منازلهم.

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الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال مستشفى /المعمداني/ في غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 23:25     الفئـة : دولــي   شارك

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