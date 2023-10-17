الرئاسة الفلسطينية : قصف مستشفى "المعمداني" جريمة إبادة جماعية تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال

وقال أبو ردينة في تصريح أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) " إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة, يؤكد أن ادارة الاحتلال لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها".
وأكد أبو ردينة أن " هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الأخير عليه" في السابع من اكتوبر والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وتابع أن" ما قامت به قوات الاحتلال بقصف المستشفى "المعمداني" وارتقاء المئات من الشهداء هي جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية يتحمل " الكيان الصهيوني "كامل المسؤولية عنها والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".
وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على "أهمية التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان وإدانة هذه الجرائم البشعة، الذي أصبح واضحا للعالم أجمع أن الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء".