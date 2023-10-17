الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال مستشفى /المعمداني/ في غزة -

الرئاسة الفلسطينية : قصف مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال -

الذكرى ال62 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961: شاهد على كفاح الشعب الجزائري ذودا عن أرضه -

الجزائر تحيي اليوم الوطني للهجرة تخليدا لأرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بفرنسا -

الجزائر تدين بشدة الهجوم المتعمد على مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني -

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مظاهرات 17 أكتوبر1961 -

أحزاب سياسية ومنظمات تدعو إلى مسيرات شعبية الخميس المقبل دعما للشعب الفلسطيني -

فلسطين : ما بين 500 شهيد و جريح جراء قصف الاحتلال مستشفى في مدينة غزة -

اشغال عمومية: السيد رخروخ يتباحث مع المديرة التنفيذية لوكالة التنمية للإتحاد الإفريقي حول سبل تعزيز التعاون -

أعضاء مجلس الأمة يشيدون بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية -

معرض المؤسسات الناشئة نورث ستار في دبي: التكنولوجيا الجزائرية تطمح إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد -

محاربة الهجرة غير الشرعية: الجزائر ستنشئ قريبا هيئة خاصة للتكفل بهذه الظاهرة -

كرة القدم / نزاعات مالية / الأندية-المدربون-اللاعبون: العمل على إيجاد منهجية لتسوية ودية للديون -

السيد عطاف يبحث مع نظيره الموريتاني مستجدات الأوضاع على الصعيد الاقليمي -

وقفة مساندة للشعب الفلسطيني في مقاومته للعدوان الصهيوني وإشادة بموقف الجزائر الثابت -

اليوم الوطني للهجرة: تضحيات الجالية الجزائرية ستظل مرجعا في ذاكرة الأجيال -

فلسطين: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة و الضفة الغربية -

النيابة العامة تلتمس أحكاما تتراوح بين الإعدام و 10 سنوات سجنا في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل -

الوفد الليبي يزور مديرية شرطة الحدود و مطار هواري بومدين -