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الرئاسة الفلسطينية : قصف مستشفى "المعمداني" جريمة إبادة جماعية تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 22:58     الفئـة : دولــي
الرئاسة الفلسطينية : قصف مستشفى &quot;المعمداني&quot; جريمة إبادة جماعية تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال

 رام الله (فلسطين)- أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "بشدة" الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة, ما أدى لاستشهاد وإصابة 500 مواطن فلسطيني حسب ما ذكرت مصادر طبية.

وقال أبو ردينة في تصريح أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) " إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة, يؤكد أن ادارة الاحتلال لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها".

وأكد أبو ردينة أن " هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الأخير عليه" في السابع من اكتوبر والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتابع  أن" ما قامت به قوات الاحتلال بقصف المستشفى "المعمداني" وارتقاء المئات من الشهداء هي جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية يتحمل " الكيان الصهيوني "كامل المسؤولية عنها والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على "أهمية التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان وإدانة هذه الجرائم البشعة، الذي أصبح واضحا للعالم أجمع أن الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء".

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 23:09
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الرئاسة الفلسطينية : قصف مستشفى "المعمداني" جريمة إبادة جماعية تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 22:58     الفئـة : دولــي   شارك

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