Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة و الضفة الغربية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 17:41     الفئـة : دولــي
فلسطين: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة و الضفة الغربية

رام الله (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 3061, وعدد الجرحى الى 13750 منذ بداية عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية, في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء, أن نحو3 آلاف شهيد ارتقوا, وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة, بينما سجل استشهاد 61 شخصا واصابة نحو 1250 بجروح في الضفة الغربية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 17:45
كلـمات مفتـاحيــة :
فلسطين: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة و الضفة الغربية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 17:41     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.17

كاراتي دو: سفارة اليابان بالجزائر تكرم الخبير الجزائري مولود لطرش بوسام "الشمس المشرقة,…

23.10.17

معرض المؤسسات الناشئة نورث ستار في دبي: التكنولوجيا الجزائرية تطمح إلى المساهمة في…

23.10.17

محاربة الهجرة غير الشرعية: الجزائر ستنشئ قريبا هيئة خاصة للتكفل بهذه الظاهرة

23.10.17

كرة القدم / نزاعات مالية / الأندية-المدربون-اللاعبون: العمل على إيجاد منهجية لتسوية ودية…

23.10.17

وفد من وزارة الداخلية الليبية يزور مقر المديرية العامة للحماية المدنية

23.10.17

السيد عطاف يبحث مع نظيره الموريتاني مستجدات الأوضاع على الصعيد الاقليمي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.16

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات…

23.10.16

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

23.10.16

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

23.10.16

اليوم الوطني للهجرة: رئيس الجمهورية يشيد بالروح الوطنية العالية للجزائريين بالمهجر

23.10.16

الوزير الأول يستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا

23.10.16

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة