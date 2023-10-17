وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء, أن نحو3 آلاف شهيد ارتقوا, وجرح أكثر من 12500 في قطاع غزة, بينما سجل استشهاد 61 شخصا واصابة نحو 1250 بجروح في الضفة الغربية.
فلسطين: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة و الضفة الغربية
أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 17:41 الفئـة : دولــي
رام الله (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 3061, وعدد الجرحى الى 13750 منذ بداية عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية, في السابع من أكتوبر.
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