البرلمان التونسي يجدد تضامنه "المطلق" و"اللامشروط" مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني

تونس - جدد البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء، في جلسة استثنائية، التأكيد على انحيازه التام و"اللامشروط" للقضية الفلسطينية، وتضامنه "المطلق" مع الشعب الفلسطيني أمام العدوان الغاشم والسافر للعدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.

و قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي ابراهيم بودربالة, في كلمته لدى افتتاح الجلسة العامة الاستثنائية: "يعقد مجلسنا هذه الجلسة الاستثنائية ليجدد تأكيد انحيازه التام واللامشروط للحق الأصيل الذي لا يمكن أن يسقط بمرور الزمن لشعب سلبت منه أرضه وأبسط حقوقه في العيش بسلام وأمان على أرض ارتوت بدماء الشهداء البررة وعاش فوقها الأجداد على مختلف معتقداتهم وأفكارهم".

و أضاف رئيس البرلمان التونسي, أن "هذه الجلسة الاستثنائية المخصصة للنظر في تطورات الوضع الخطير والكارثي في الأراضي الفلسطينية جراء العدوان السافر للمحتل, تأتي في ظرف عصيب يرزح تحت وطأته الشعب الفلسطيني المقاوم والباسل, وفي هذه الأوقات المفصلية في مسيرة التاريخ النضالي والبطولي ولتوجيه رسائل إلى كافة الأمم التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها والانعتاق من قيود الاحتلال والاستعمار".

و أبرز المتحدث ذاته أن "هذه الجلسة تنعقدا أيضا في هذه الظروف المحفوفة بالألم والمفعمة بكل معاني التعاطف والتآزر والأخوة الصادقة, وتقاسم الهموم والمشاغل مع اشقائنا واحبتنا فوق أرض فلسطين العربية الشامخة".