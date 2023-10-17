البوليساريو : الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية هو ذلك الذي يحترم إطارها القانوني كقضية تصفية إستعمار

و شددت جبهة البوليساريو - في بيان توج أمس الاثنين أشغال مكتبها الدائم لبحث تطورات القضية الصحراوية داخليا وخارجيا وقضايا أخرى, برئاسة أمينها العام الرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي - على أن الحل الوحيد للنزاع , هو "ذلك الذي يمر حتما بالاحترام الصارم لإطاره القانوني الواضح, كقضية تصفية استعمار تحل عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

و في السياق ذاته, جدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية, إدانته لممارسات دولة الاحتلال المغربي "والتي ارتفعت وتيرتها بعد انتهاكها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, من قمع وحصار ونهب للثروات الطبيعية واستيلاء على الأراضي والممتلكات".