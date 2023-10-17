الإحتلال الصهيوني يعتقل 109 مواطن من الضفة بينهم 50 عاملا من غزة

و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن قوات الاحتلال اعتقلت 76 مواطنا, ببلدات السموع وحلحول والظاهرية جنوب الخليل, كما اعتقلت 50 عاملا من عمال قطاع غزة الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

و من رام الله ونابلس وبيت لحم , اعتقلت قوات الاحتلال عددا آخر من الفلسطينيين بعدة قرى ومخيمات هذه المدن.

و أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس, منذ السابع من أكتوبر وحتى صباح اليوم الثلاثاء وصلت إلى 680 معتقلا, منهم 25% فتية ومرضى وكبار السن.

و أوضحت الهيئة أن أغلبية المعتقلين هم من الأسرى المحررين, وقد اعتقلوا من بيوتهم بعد اقتحامها بشكل وحشي وهمجي, وحالات قليلة اعتقلت عند الحواجز المنتشرة بكثافة عند المداخل الرئيسة للمحافظات, وبين القرى الفلسطينية.

و أشارت إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات وربما المئات من أبناء الشعب الفلسطيني من المحافظات الجنوبية, وما زالت المعلومات والبيانات المتعلقة بهم غامضة, بسبب إعلان الاحتلال أنهم مقاتلون غير شرعيين, ويحتجزون في أماكن خاصة.