مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة : النظام الصحي في غزة إنهار تماما

و قال رياض منصور، إن ما يحدث في قطاع غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف العدوان لدواع إنسانية في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، إلا أن المجلس فشل في تبني مشروع القرار إثر عدم حصوله على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا، بعدما صوتت لصالحه 5 دول، وعارضته 4، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت.

و أضاف منصور، في كلمته، أن النظام الصحي في غزة إنهار تماما جراء غارات الاحتلال والحصار المفروض على سكان القطاع، مشددا على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري.

و قال إنه "لا يجب التوهم بأن قتل مزيد من الفلسطينيين سيجعل الاحتلال أكثر أمنا".