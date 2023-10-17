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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة : النظام الصحي في غزة إنهار تماما

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 10:44     الفئـة : دولــي

نيويورك - قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن النظام الصحي في قطاع غزة إنهار تماما، مشيرا إلى أن الإحتلال الصهيوني أباد أسرا بأكملها في غزة، كما قتل أكثر من ألف طفل فلسطيني خلال هذا العدوان.

و قال رياض منصور، إن ما يحدث في قطاع غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف العدوان لدواع إنسانية في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، إلا أن المجلس فشل في تبني مشروع القرار إثر عدم حصوله على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا، بعدما صوتت لصالحه 5 دول، وعارضته 4، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت.

و أضاف منصور، في كلمته، أن النظام الصحي في غزة إنهار تماما جراء غارات الاحتلال والحصار المفروض على سكان القطاع، مشددا على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري.

و قال إنه "لا يجب التوهم بأن قتل مزيد من الفلسطينيين سيجعل الاحتلال أكثر أمنا".

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 10:49
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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة : النظام الصحي في غزة إنهار تماما
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 10:44     الفئـة : دولــي   شارك

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