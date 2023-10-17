عشرات الشهداء والجرحى في غارات صهيونية إستهدفت رفح وخان يونس جنوبي القطاع

غزة - إستشهد عشرات الفلسطينيين صباح يوم الثلاثاء، وأصيب آخرون، في سلسلة غارات صهيونية، إستهدفت عددا من المنازل في رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن 28 فلسطينيا استشهدوا من بينهم أطفال ونساء، في قصف صهيوني لمنزل مكون من 5 طوابق، وأصيب العشرات، كما استشهد ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف لمنزل آخر في الحي الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

و تابعت أن عشرة فلسطينيين استشهدوا بينهم أطفال، جراء قصف منزل في الحي الياباني غرب مدينة خان يونس، وأصيب آخرون من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلين في حي النصر غرب مدينة غزة، وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

و في السياق ذاته، استشهد شاب فلسطيني اليوم، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس فجر يوم الجمعة الماضي.

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال ، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الصهيوني غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي.