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ماليزيا تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وإدانة ما يتعرض له من عدوان صهيوني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 09:47     الفئـة : دولــي

رام الله - أكد وزير الخارجية الماليزي، زمبري عبد القادر، دعم بلاده للشعب الفلسطيني وإدانة ما يتعرض له من عدوان صهيوني.

و شدد السيد عبد القادر، في اتصال هاتفي مع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، على دعم ماليزيا الثابت لفلسطين، وإدانتها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة, حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء.

من جانبه، ثمن المالكي الموقف الماليزي الداعم والثابت للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

و يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.

و كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني برام الله, يوم أمس الاثنين, أن أكثر من 3 آلاف شهيد ارتقوا منذ بداية سنة 2023, جراء الاعتداءات الصهيونية, 90 بالمائة منهم في قطاع غزة, مضيفا أنه تم تدمير البنى التحتية وسط مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة المحاصر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 10:10
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ماليزيا تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وإدانة ما يتعرض له من عدوان صهيوني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 09:47     الفئـة : دولــي   شارك

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