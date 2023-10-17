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الإحتلال الصهيوني يغلق المداخل الفرعية لقرية بيرين جنوب شرق الخليل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 09:40     الفئـة : دولــي

الخليل - أغلق جيش الإحتلال الصهيوني، مساء أمس الإثنين، المداخل الفرعية لقرية بيرين، جنوب شرق الخليل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و أفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان لـ "وفا"، بأن جيش الاحتلال اقتحم القرية، ترافقه جرافة عسكرية، وأغلق مداخلها الفرعية كافة، وعددها 6، بالسواتر الترابية.

و أضاف السيد أن إغلاق مداخل القرية ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها عبر هذه المداخل، يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمشاركة جنود الاحتلال.

و أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, أمس الاثنين, ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية, منذ السابع من أكتوبر الجاري, إلى 2866 شهيدا, وأزيد من 12000 جريح.

و أوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أنه في قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء إلى 2808 شهداء, في حين وصل عدد الجرحى إلى 10850 مصاب.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 09:50
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الإحتلال الصهيوني يغلق المداخل الفرعية لقرية بيرين جنوب شرق الخليل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 09:40     الفئـة : دولــي   شارك

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