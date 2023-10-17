الإحتلال الصهيوني يغلق المداخل الفرعية لقرية بيرين جنوب شرق الخليل

و أفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان لـ "وفا"، بأن جيش الاحتلال اقتحم القرية، ترافقه جرافة عسكرية، وأغلق مداخلها الفرعية كافة، وعددها 6، بالسواتر الترابية.

و أضاف السيد أن إغلاق مداخل القرية ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها عبر هذه المداخل، يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمشاركة جنود الاحتلال.