Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أكثر من 3 آلاف شهيد منذ بداية 2023 ومؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 08:04     الفئـة : دولــي
أكثر من 3 آلاف شهيد منذ بداية 2023 ومؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة

رام الله (فلسطين) - كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني برام الله، يوم الإثنين، أن أكثر من 3 آلاف شهيد إرتقوا منذ بداية سنة 2023، جراء الإعتداءات الصهيونية، 90 بالمائة منهم في قطاع غزة، مضيفا أنه تم تدمير البنى التحتية وسط مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة المحاصر.

و أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, يوم الاثنين, بيانا له استعرض من خلاله أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية حول أثر حرب الاحتلال الصهيوني  على قطاع غزة, مبرزا أن فلسطين شهدت خلال العام 2023 تصعيدا صهيونيا متسارعا بحق كافة مركبات المجتمع الفلسطيني وزاد من التضييق على مقدرات الشعب الفلسطيني.

و حذر في السياق من مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزه الذي يعيش فيه حوالي  2.2 مليون شخص في مساحة لا تتجاوز 365 كم² لتعتبر الكثافة السكانية في قطاع غزه الاعلى في العالم.

و أشار الى ان سلسلة الحروب المتكررة على القطاع أدت إلى دمار شبه كامل في أبسط مقومات الحياه للفرد الفلسطيني لتتجاوز معدلات البطالة 45 بالمائة خلال النصف الاول من عام 2023, كما أن حصة الفرد الفلسطيني من الدخل يعادل نصف حصة الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية, وأن معدلات الفقر وسوء التغذية تفاقمت حتى تجاوزت حاجز 80 بالمائة.

و أضاف أن مستوى التعافي في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022 ما زال محدودا نتيجة مجموعه من العوامل وأهمها التراجع الحاد للدعم الخارجي.

و حسب الجهاز, فإن ا مكانية استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة لمدة شهر سيؤدي الى احداث تراجع في الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين في عام 2023 بقيمة تقدر ب 500 مليون دولار امريكي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 09:48
كلـمات مفتـاحيــة :
أكثر من 3 آلاف شهيد منذ بداية 2023 ومؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أكتوير 2023 08:04     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.17

مقررة أممية : البنية التحتية الطبية بغزة تعرضت لأضرار لا يمكن إصلاحها

23.10.17

ماليزيا تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وإدانة ما يتعرض له من عدوان صهيوني

23.10.17

الإحتلال الصهيوني يغلق المداخل الفرعية لقرية بيرين جنوب شرق الخليل

23.10.17

وقفة تكريمية بالجزائر العاصمة على روح العلامة الراحل الشيخ محمد الطاهر آيت علجت

23.10.17

منظمة الصحة العالمية تحذر من تبعات عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة

23.10.17

كولومبيا تطرد سفير الكيان الصهيوني من أراضيها

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.16

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة

23.10.16

اليوم الوطني للهجرة: رئيس الجمهورية يشيد بالروح الوطنية العالية للجزائريين بالمهجر

23.10.16

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

23.10.16

قضية مقتل جمال بن اسماعيل: التفتيش الالكتروني يفضح علاقة عدد من المتهمين مع تنظيمات…

23.10.16

السيد عطاف يستقبل نظيره من جمهورية تنزانيا الاتحادية

23.10.16

عطاف يستعرض مع نظيره التونسي مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة