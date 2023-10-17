أكثر من 3 آلاف شهيد منذ بداية 2023 ومؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة

و أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني, يوم الاثنين, بيانا له استعرض من خلاله أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية حول أثر حرب الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة, مبرزا أن فلسطين شهدت خلال العام 2023 تصعيدا صهيونيا متسارعا بحق كافة مركبات المجتمع الفلسطيني وزاد من التضييق على مقدرات الشعب الفلسطيني.

و حذر في السياق من مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزه الذي يعيش فيه حوالي 2.2 مليون شخص في مساحة لا تتجاوز 365 كم² لتعتبر الكثافة السكانية في قطاع غزه الاعلى في العالم.

و أشار الى ان سلسلة الحروب المتكررة على القطاع أدت إلى دمار شبه كامل في أبسط مقومات الحياه للفرد الفلسطيني لتتجاوز معدلات البطالة 45 بالمائة خلال النصف الاول من عام 2023, كما أن حصة الفرد الفلسطيني من الدخل يعادل نصف حصة الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية, وأن معدلات الفقر وسوء التغذية تفاقمت حتى تجاوزت حاجز 80 بالمائة.