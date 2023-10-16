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فلسطين: 2866 عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة و الضفة الغربية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 17:16     الفئـة : دولــي
فلسطين: 2866 عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة و الضفة الغربية

رام الله (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, اليوم الاثنين, ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية, منذ السابع من أكتوبر الجاري, إلى 2866 شهيدا, وأزيد من 12000 جريح.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أنه في قطاع غزة ارتفع عدد الشهداء إلى 2808 شهداء, في حين وصل عدد الجرحى إلى 10850 مصاب.

وحسب البيان, استشهد 254 مواطنا وأصيب 562 آخرين, منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم الاثنين, العاشر من العدوان الصهيوني العنيف على قطاع غزة.

وأشار البيان الى أن 64% من الشهداء هم نساء وأطفال, فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيدا, موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

وفي الضفة الغربية, بلغ عدد الشهداء 58 شهيدا ليرتفع اجمالي عدد الشهداء في الضفة و القطاع الى 2866.

واشار البيان الى أن 3731 مبنى سكني يضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كلي, فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي, منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وطال العدوان الصهيوني المدارس, وأخرج 18 مدرسة عن الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ جراء القصف فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة, إضافة إلى أن 127 موظفاً من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة استشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل لليوم العاشر على التوالي, حسب ذات البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 17:33
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فلسطين: 2866 عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة و الضفة الغربية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 17:16     الفئـة : دولــي   شارك

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