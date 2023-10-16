الشعب المغربي لا يمكنه يوما أن يقبل بوضع يده في يد المجرمين الصهاينة

الرباط- أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, اليوم الاثنين, أن الشعب المغربي و بعد النجاح الباهر لمسيرته التضامنية مع الشعب الفلسطيني, والمطالبة بإسقاط التطبيع, أمس الأحد بالعاصمة الرباط, قد كشف بالملموس أنه "لا يمكنه يوما أن يقبل بوضع يده في يد المجرمين الصهاينة".

وجاء في بيان للجبهة المغربية, التي تضم عشرات الهيئات والمنظمات المناهضة للتطبيع: "استجابة لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, شهدت مدينة الرباط صباح أمس الأحد مسيرة شعبية قوية حاشدة, تدفق إليها مئات الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء المغرب, للتعبير مجددا عن الموقف المبدئي الثابت للشعب المغربي من القضية الفلسطينية, باعتبارها قضية وطنية لا تقبل التفريط والمساومة".

حيث صدحت حناجر المحتجين والمحتجات, يضيف البيان, "نساء ورجالا شيوخا وشبابا وأطفالا, بالشعارات الصادقة, القوية والحماسية, المؤيدة لعملية +طوفان الأقصى+ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية صباح يوم السبت 7 أكتوبر الجاري, وزلزلت أركان الكيان الصهيوني, وأزالت كل المساحيق عن صورته وحقيقته الإجرامية البشعة, وكسرت أسطورة جيشه الذي لا يقهر".

وإذ تعبر الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, عن فخرها واعتزازها بيقظة الشعب المغربي و روحه التضامنية المبدئية, فإنها تؤكد على أن "ما قام به النظام المخزني من تطبيع مخزي يجب أن يتوقف حالا, وأن يتم غلق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط, وطرد رئيس مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط, وأن تجرم اليوم قبل الغد, كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".

كما شددت على أن ما يتلقاه العدو الصهيوني من دعم إمبريالي, لن يزحزح الشعب الفلسطيني قيد أنملة, عن التشبث بحقوقه الثابتة وعن مواصلة مقاومته الباسلة على طريق التحرر والاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية الديمقراطية المستقلة, على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس المحتلة, وأن الشعب الفلسطيني, الصامد والمقاوم, منتصر لا محالة, وعلى أن مآل الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري إلى الزوال.

وأشارت في السياق إلى أن "ما تشهده فلسطين من جرائم تدمير وإبادة لشعبها, والتي هي بكل المقاييس والمعايير الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, قد كشفت بشكل واضح عن العجز البين لمنظمة الأمم المتحدة في الاضطلاع بأدوارها المنصوص عليها في ميثاقها, وفي كل العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

و في ختام البيان, أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, أنها ستواصل وكل القوى الحية بالمغرب, دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني, حتى النصر ودحر كيان الاستعمار والاستيطان و"الأبارتايد", و ستواصل وتكثف كافة أشكال الدعم والمساندة الشعبية على كامل التراب المغربي.