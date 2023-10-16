Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الشعب المغربي لا يمكنه يوما أن يقبل بوضع يده في يد المجرمين الصهاينة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 17:14     الفئـة : دولــي

الرباط- أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, اليوم الاثنين, أن الشعب المغربي و بعد النجاح الباهر لمسيرته التضامنية مع الشعب الفلسطيني, والمطالبة بإسقاط التطبيع, أمس الأحد بالعاصمة الرباط, قد كشف بالملموس أنه "لا يمكنه يوما أن يقبل بوضع يده في يد المجرمين الصهاينة".

وجاء في بيان للجبهة المغربية, التي تضم عشرات الهيئات والمنظمات المناهضة للتطبيع: "استجابة لدعوة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, شهدت مدينة الرباط صباح أمس الأحد مسيرة شعبية قوية حاشدة, تدفق إليها مئات الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء المغرب, للتعبير مجددا عن الموقف المبدئي الثابت للشعب المغربي من القضية الفلسطينية, باعتبارها قضية وطنية لا تقبل التفريط والمساومة".

حيث صدحت حناجر المحتجين والمحتجات, يضيف البيان, "نساء ورجالا شيوخا وشبابا وأطفالا, بالشعارات الصادقة, القوية والحماسية, المؤيدة  لعملية +طوفان الأقصى+ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية صباح يوم السبت 7 أكتوبر الجاري, وزلزلت أركان الكيان الصهيوني, وأزالت كل المساحيق عن صورته وحقيقته الإجرامية البشعة, وكسرت أسطورة جيشه الذي لا يقهر".

وإذ تعبر الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, عن فخرها واعتزازها بيقظة الشعب المغربي و روحه التضامنية المبدئية, فإنها تؤكد على أن "ما قام به النظام المخزني من تطبيع مخزي يجب أن يتوقف حالا, وأن يتم غلق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط, وطرد رئيس مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط, وأن تجرم اليوم قبل الغد, كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني".

كما شددت على أن ما يتلقاه العدو الصهيوني من دعم إمبريالي, لن يزحزح الشعب الفلسطيني قيد أنملة, عن التشبث بحقوقه الثابتة وعن مواصلة مقاومته الباسلة على طريق التحرر والاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية الديمقراطية المستقلة, على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس المحتلة, وأن الشعب الفلسطيني, الصامد والمقاوم, منتصر لا محالة, وعلى أن مآل الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري إلى الزوال.

وأشارت في السياق إلى أن "ما تشهده فلسطين من جرائم تدمير وإبادة لشعبها, والتي هي بكل المقاييس والمعايير الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, قد كشفت بشكل واضح عن العجز البين لمنظمة الأمم المتحدة في الاضطلاع بأدوارها المنصوص عليها في ميثاقها, وفي كل العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

و في ختام البيان, أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, أنها ستواصل وكل القوى الحية بالمغرب, دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني, حتى النصر ودحر كيان الاستعمار والاستيطان و"الأبارتايد", و ستواصل وتكثف كافة أشكال الدعم والمساندة الشعبية على كامل التراب المغربي.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الشعب المغربي لا يمكنه يوما أن يقبل بوضع يده في يد المجرمين الصهاينة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 17:14     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.16

سقي فلاحي: نحو التوقيع على اتفاقية بين قطاعي الفلاحة والري لتعميم الاستخدام الآمن للمياه…

23.10.16

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة

23.10.16

وزير خارجية الدنمارك يؤكد تطلع بلاده لتقوية سبل الشراكة مع الجزائر

23.10.16

السيد عطاف يبحث مع نظيره الدنماركي علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها

23.10.16

نحو تحيين الاتفاقيات بين الجزائر وليبيا في مجال مكافحة المخدرات

23.10.16

التعاون في مجال الطاقة والمناجم في صلب محادثات السيد عرقاب والسفير الموزمبيقي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.11

كرة القدم (مقابلة ودية) الجزائر/ الرأس الاخضر: تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الديناميكية…

23.10.12

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يفحم ممثل المغرب

23.10.12

المجلس الشعبي الوطني : استئناف جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

23.10.12

رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب مستشارين لدى رئيس الجمهورية

23.10.12

الدورة ال6 للحوار الإستراتيجي الجزائري-الأمريكي : الجزائر و واشنطن تجريان "محادثات معمقة"

23.10.12

مجلس الأمة يشارك بالقاهرة في إجتماعي لجنة فلسطين للبرلمان العربي