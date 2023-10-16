المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان: الكيان الصهيوني أسقط ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة

وأوضح المرصد -في بيان اليوم- أن القصف المستمر على غزة أدى إلى تدمير أحياء سكنية بكاملها, مشيرا إلى أن الغارات الجوية تسببت في تدمير أكثر من 17 ألف مسكن, وتضرر نحو 87 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أن ضربات الاحتلال الصهيوني دمرت أو ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 73 مدرسة و61 مقرا إعلاميا و18 مسجدا و165 منشأة صناعية.
وفيما يتعلق بالضحايا, ذكر المرصد أن القصف تسبب في إبادة ما لا يقل عن 84 عائلة فلسطينية في قطاع غزة, ووثق مقتل ما لا يقل عن 2920 فلسطينيا من بينهم 920 طفلا و469 امرأة, فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألف آخرين بجروح مختلفة, أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يقتل حاليا 14 فلسطينيا كل ساعة بالمتوسط في هجومه المتواصل على غزة.
وقبل أيام, قال متحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أن سلاح الجو أسقط نحو 6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن على قطاع غزة.