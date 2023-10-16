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المعتقلون الفلسطينيون يواجهون واقعا بالغ الصعوبة والتعقيد داخل سجون الاحتلال

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 13:58     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, يوم الاثنين, أن إدارة سجون الاحتلال, تسعى يوميا إلى فرض وخلق إجراءات انتقامية بشكل متصاعد بحق المعتقلين, في إطار عملية الاستفراد, وجريمة العقاب الجماعي المتواصلة بحقهم, مما جعلهم يواجهون واقعا بالغ الصعوبة والتعقيد داخل السجون.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك, أن المعتقلين يواجهون واقعا بالغ الصعوبة والتعقيد داخل السجون, ويتعرضون لجريمة (عقاب) جماعي ممنهج هي الأشد منذ عقود, وما زاد حدة تعقيد الواقع في أقسام المعتقلين, تصاعد أعداد المعتقلين الجدد في الضفة الغربية بشكل أساسي, وما نتج عنها من حالة اكتظاظ عالية, إضافة إلى استمرار عرقلة عمل الطواقم القانونية والحقوقية.

وأضاف البيان, أنه إلى جانب الإجراءات العامة التي مست مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين (الماء والطعام والعلاج والكهرباء), فإن وحدات القمع اعتدت على المعتقلين بالضرب خلال عمليات الاقتحام للأقسام.

وأضاف البيان, أن من أخطر الإجراءات الراهنة التي تمس حياة المعتقلين, هو رفض إخراج المعتقلين المرضى إلى العيادات أو المستشفيات, الأمر الذي يعني أن إدارة السجون أوقفت علاجهم فعليا.

وأشار إلى وجود تخوفات كبيرة من احتمال انتشار الأمراض, لكون إدارة السجون ترفض إخراج النفايات من زنازين المعتقلين, إضافة إلى استمرار تقليص كميات المياه التي تصل إليهم, وقطعها لفترات طويلة في بعض السجون (كالنقب) الذي قلصت فيه مدة توفير المياه لأقسام المعتقلين لـ50 دقيقة طوال اليوم, فضلا عن أن إدارة السجون صادرت ملابس المعتقلين في بعض السجون, وأبقت على لباس إضافي واحد لكل معتقل, كما لم تسمح للمعتقلين في أغلب السجون من استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام.

جددت الهيئة والنادي, مطالباتهما لكل الجهات الدولية بوضع حد لهذه الجرائم, وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 14:06
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المعتقلون الفلسطينيون يواجهون واقعا بالغ الصعوبة والتعقيد داخل سجون الاحتلال
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 13:58     الفئـة : دولــي   شارك

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