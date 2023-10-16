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الخارجية الفلسطينية تدين جريمة اغتيال طفل فلسطيني في إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 12:24     الفئـة : دولــي
الخارجية الفلسطينية تدين جريمة اغتيال طفل فلسطيني في إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية

رام الله (فلسطين) - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية, اليوم الاثنين, الجريمة البشعة المرتكبة من قبل عنصري حاقد, التي أودت بحياة طفل فلسطيني وتسببت بإصابة والدته بجروح خطيرة, بعد توجيه عشرات الطعنات إليهما, في ولاية ألينوي الأمريكية, حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة, أن الخارجية الفلسطينية, أدانت في بيان صحفي, حملات التحريض والاعتداءات والمواقف والتصريحات العنصرية والاستفزازية التي وقعت ضد مواطنين فلسطينيين وعدد من سفراء دولة فلسطين وسفاراتها في بعض الدول.

وأشارت الوزارة إلى أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه الحملات وتداعياتها وأهدافها الرامية إلى تشويه صورة الفلسطيني وقضيته العادلة", مطالبة الدول كافة بمواجهتها ومعاقبة مروجيها ومن يقف خلفهم.

ويشار إلى أن رجلا يبلغ من العمر 71 سنة,  طعن طفلا فلسطينيا في السادسة من عمره, 26 طعنة حتى الموت, فيما أصيبت أمه (32 سنة) بجروح خطيرة.

آخر تعديل على الإثنين, 16 أكتوير 2023 14:05
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الخارجية الفلسطينية تدين جريمة اغتيال طفل فلسطيني في إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 أكتوير 2023 12:24     الفئـة : دولــي   شارك

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